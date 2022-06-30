Австралия ввела санкции против Года Нисанова и еще 15 известных россиян

Австралия ввела санкции против 16 россиян в ответ на вторжение РФ в Украину. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Австралии. В списке оказались известные российские бизнесмены и чиновники.

В целом в санкционный список вошли:

• министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев,

• министр транспорта Виталий Савельев,

• министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин,

• уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова,

• президент НПФ "Газфонд" Юрий Шамалов,

• член совета директоров "Согаза" Михаил Клишин,

• председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков,

• соучредитель компании "Киевская площадь" Год Нисанов,

• экс-президент АФК "Система" Евгений Новицкий,

• владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин,

• президент группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев,

• бизнесмены Александр Плехов и Игорь Путин,

• заместитель председателя правления "Согаза" Михаил Путин,

• председатель совета директоров группы компаний МРТ Роман Путин,

• гимнастка и председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева.

Ограничения предусматривают замораживание активов, этим лицам также запрещен въезд в страну.

Ранее Австралия запретила въезд в страну президенту РФ Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, главе Минобороны Сергею Шойгу, премьер-министру Михаилу Мишустину и другим.