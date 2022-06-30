Австралия ввела санкции против Года Нисанова и еще 15 известных россиян
Австралия ввела санкции против 16 россиян в ответ на вторжение РФ в Украину. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Австралии. В списке оказались известные российские бизнесмены и чиновники.
В целом в санкционный список вошли:
• министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев,
• министр транспорта Виталий Савельев,
• министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин,
• уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова,
• президент НПФ "Газфонд" Юрий Шамалов,
• член совета директоров "Согаза" Михаил Клишин,
• председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков,
• соучредитель компании "Киевская площадь" Год Нисанов,
• экс-президент АФК "Система" Евгений Новицкий,
• владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин,
• президент группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев,
• бизнесмены Александр Плехов и Игорь Путин,
• заместитель председателя правления "Согаза" Михаил Путин,
• председатель совета директоров группы компаний МРТ Роман Путин,
• гимнастка и председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева.
Ограничения предусматривают замораживание активов, этим лицам также запрещен въезд в страну.
Ранее Австралия запретила въезд в страну президенту РФ Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, главе Минобороны Сергею Шойгу, премьер-министру Михаилу Мишустину и другим.