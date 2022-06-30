В Иране казнили 10 заключенных

В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении десяти лиц, осужденных за убийства и изнасилования, сообщает Anadolu со ссылкой на правозащитную организацию HRANA.

Как сообщает организация, высшая мера наказания приведена в исполнение 29 июня в тюрьме Реджаи Шехр (город Кередж, остан Альборз). Восемь из казненных были признаны виновными в убийстве, остальные - в изнасиловании. Власти Ирана пока не прокомментировали сообщения.

Согласно докладу Международной правозащитной организации Amnesty International от 24 мая, в 2021 году в Иране казнили 314 человек.