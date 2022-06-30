ВОЗ ожидает высокий уровень заболеваемости COVID-19
Летом в странах Европы ожидается высокая заболеваемость коронавирусом, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью APF.
Он заявил, что за последний месяц число случаев заражения коронавирусом в Европе выросло в три раза. Почти 500 тыс. человек ежедневно заражается коронавирусом в 53 странах Европы, в сутки умирает порядка 500 человек - смертность на таком уровне была летом 2020 года. "Поскольку страны в Европе отменили действовавшие ранее ограничения, летом уровень распространения вируса будет высоким. Вирус не исчезнет только потому, что страны перестанут его отслеживать. Он все еще распространяется, все еще меняется и все еще уносит жизни", - отметил он.