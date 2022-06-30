Угрозы вторжения белорусской армии в Украину нет минобороны
Прямая угроза вторжения белорусской армии в Украину на данный момент отсутствует, заявил заместитель главы Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Вадим Скибицкий в телеэфире.
«Не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. В то же время постоянное перемещение белорусских войск «направлено на то, чтобы держать нас в напряжении», - объяснил представитель ГУР.
«Отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий именно с территории Беларуси», - отметил Скибицкий.