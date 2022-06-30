В Армении вновь начались акции протеста

Армянское оппозиционное движение «Сопротивление» проводит очередную акцию протеста у входа в здание парламента, передает «Армения сегодня».

Как отмечает издание, у здания сосредоточены большие полицейские силы, в том числе спецназ. Полицейские образовали цепь и перекрыли участок дороги, ведущей к парламенту.

Сегодня в Армении проходит внеочередное заседание парламента, в повестке - отзыв лидера оппозиционных движений Ишхана Сагателяна с должности вице-председателя Национального собрания и прекращение полномочий Ваге Акопяна на должности председателя постоянной комиссии НС по экономическим вопросам.