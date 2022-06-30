Азербайджан совместно с Израилем создает Центр кибербезопасности
Как уже сообщалось, делегация, возглавляемая министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым, находится с визитом в Израиле. В рамках визита было подписано соглашение между Службой электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и известным Израильским технологическим институтом Технион. Центр кибербезопасности Азербайджана, создаваемый в рамках соглашения, в течение следующих трех лет осуществит подготовку более 1000 профессиональных специалистов.
Обучение в рамках программы будет проводиться в Баку профессорско-преподавательским составом Израильского технологического института Технион. Использование передового образовательного опыта и возможностей ведущего вуза Израиля внесет весомый вклад в формирование национального человеческого капитала в области кибербезопасности в Азербайджане.
Одним из главных преимуществ Центра кибербезопасности Азербайджана является подготовка местных инструкторов наряду со специалистами по кибербезопасности. Именно благодаря компоненту «Тренинг для тренеров» подготовка специалистов в области кибербезопасности в нашей стране в дальнейшем будет расширена.
Обучение в Центре будет вестись на английском языке и станет доступным для граждан Азербайджана старше 18 лет. Выпускникам будет вручен сертификат института Технион. Прием в программу объявят в ближайшее время.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в связи с открытием нового Центра кибербезопасности Азербайджана сказал: «Сегодня вместе с Израильским технологическим институтом Технион мы заложили основу для сотрудничества в области кибербезопасности, являющейся одним из важных направлений для нашей страны. Студенты, которые будут обучаться по программе, организованной на основе методики этого вуза, станут конкурентоспособными специалистами на рынке труда. Мы очень рады сотрудничеству с Технионом - одним из ведущих мировых учебных заведений. Благодаря этому партнерству Азербайджан сможет перенять международные знания и опыт в области кибербезопасности».
Президент Израильского технологического института Технион профессор Ури Сиван высказал удовлетворение налаживанием сотрудничества и выразил надежду на дальнейшее его расширение: «Созданный нами новый Центр является важным проектом поддержки информационной безопасности Азербайджана, а подготовленные там специалисты будут способствовать развитию данной отрасли не только в Азербайджане, но и во всем регионе».