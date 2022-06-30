Азербайджан совместно с Израилем создает Центр кибербезопасности

Как уже сообщалось, делегация, возглавляемая министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым, находится с визитом в Израиле. В рамках визита было подписано соглашение между Службой электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и известным Израильским технологическим институтом Технион. Центр кибербезопасности Азербайджана, создаваемый в рамках соглашения, в течение следующих трех лет осуществит подготовку более 1000 профессиональных специалистов.

Обучение в рамках программы будет проводиться в Баку профессорско-преподавательским составом Израильского технологического института Технион. Использование передового образовательного опыта и возможностей ведущего вуза Израиля внесет весомый вклад в формирование национального человеческого капитала в области кибербезопасности в Азербайджане.

Одним из главных преимуществ Центра кибербезопасности Азербайджана является подготовка местных инструкторов наряду со специалистами по кибербезопасности. Именно благодаря компоненту «Тренинг для тренеров» подготовка специалистов в области кибербезопасности в нашей стране в дальнейшем будет расширена.

Обучение в Центре будет вестись на английском языке и станет доступным для граждан Азербайджана старше 18 лет. Выпускникам будет вручен сертификат института Технион. Прием в программу объявят в ближайшее время.