В Кремле ответили на отказ президента Финляндии играть в хоккей с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова финского президента Саули Ниинистё газете La Reppublica о нежелании играть в хоккей с президентом России.

«Нет, я бы больше не стал играть с Путиным», - сказал тот в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

По словам Пескова, такой командный спорт, как хоккей, способствует сближению и формированию взаимного доверия. «Это была хорошая практика в начале (политического) пути Ниинистё», - цитирует слова спикера Кремля «Московский комсомолец».