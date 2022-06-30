В Кремле ответили на отказ президента Финляндии играть в хоккей с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова финского президента Саули Ниинистё газете La Reppublica о нежелании играть в хоккей с президентом России.
«Нет, я бы больше не стал играть с Путиным», - сказал тот в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
По словам Пескова, такой командный спорт, как хоккей, способствует сближению и формированию взаимного доверия. «Это была хорошая практика в начале (политического) пути Ниинистё», - цитирует слова спикера Кремля «Московский комсомолец».
«Теперь он говорит, что не будет играть, но у Путина нет недостатков в членах его команды, в партнерах», - добавил Песков. Он сказал, что российский президент продолжает регулярно играть в хоккей.
Ниинистё и Путин вместе вышли на лед в 2012 году в товарищеском матче Россия - Финляндия. Тогда финский президент решил сыграть в красной форме российской команды.