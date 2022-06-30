Эрдоган: операция Турции в Сирии может начаться в одну из ночей
«Операция может начаться неожиданно в одну из ночей». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Операция (на севере Сирии - ред.) может начаться неожиданно в одну из ночей. Необходимости в спешке по данному вопросу нет. Мы (военные Турции - ред.) и так действуем в этих районах как на севере Сирии, так и на севере Ирака. Еще более сильная операция будет начата в нужное для нас время», - цитирует его Anadolu.
Эрдоган также сообщил, что поднял тему Сирии и в ходе разговора с американским коллегой Джо Байденом: «Если вы поставляете оружие и боеприпасы террористам, угрожающим Турции, то о каком партнерстве и солидарности в рамках НАТО может идти речь?».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что операция на севере Сирии может быть начата в любой момент, на начальной стадии она будет направлена на освобождение от террористов районов Тель-Рифат и Манбидж. Основной целью турецкий лидер назвал расширение 30-километровой зоны безопасности, созданной в октябре 2019 года после операции "Источник мира".
Турецкие СМИ ранее сообщали, что в операции ожидается участие 50 тыс. турецких военнослужащих. Проведение операции, как отмечается, позволит Турции обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с Сирией и минимизировать исходящие с сопредельной территории террористические угрозы.