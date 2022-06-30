Эрдоган: операция Турции в Сирии может начаться в одну из ночей

«Операция может начаться неожиданно в одну из ночей». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Операция (на севере Сирии - ред.) может начаться неожиданно в одну из ночей. Необходимости в спешке по данному вопросу нет. Мы (военные Турции - ред.) и так действуем в этих районах как на севере Сирии, так и на севере Ирака. Еще более сильная операция будет начата в нужное для нас время», - цитирует его Anadolu.

Эрдоган также сообщил, что поднял тему Сирии и в ходе разговора с американским коллегой Джо Байденом: «Если вы поставляете оружие и боеприпасы террористам, угрожающим Турции, то о каком партнерстве и солидарности в рамках НАТО может идти речь?».