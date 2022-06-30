Ильхам Алиев присвоил генеральские звания список

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Министерства внутренних дел.

Согласно распоряжению, Ильхам Алиев присвоил высшие специальные звания генерал-майора полиции следующим офицерам:

- полковнику полиции Джанполаду Даанову

- полковнику полиции Намику Гасанову

- полковнику полиции Вугару Алекперову

- полковнику полиции Сардару Сафарову.

Другим распоряжением главы государства за отличие в выполнении служебных обязанностей, связанных с борьбой с преступностью, укреплением законности и правопорядка, контролем за соблюдением требований особого карантинного режима, обеспечением общественного порядка и безопасности на освобожденных от оккупации территориях награждаются следующие сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджанской Республики:

Орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени

Юсифов Махмуд Шахмурад оглы - полковник медицинской службы

Медалью «За Родину»

Аббасов Рашад Вагиф оглу - полковник полиции

Асланов Чингиз Рауф оглу - полковник полиции

Гамзатов Парвиз Махмуд оглу - полковник полиции

Гурбанов Эльмир Вагиф оглу - полковник полиции

Мамедов Эмин Мобил оглу - полковник полиции

Насиров Заур Закир оглу - полковник полиции

Сариев Бекир Гахраман оглу - полковник полиции

Аббасов Заур Нураддин оглу - полковник-лейтенант полиции

Камалов Вугар Яхья оглу - полковник-лейтенант полиции

Ализаде Джавидан Гюлага оглу - полковник-лейтенант полиции

Каримов Рахман Джабраил оглу - полковник-лейтенант полиции

Гасымов Джейхун Гасан оглу - полковник-лейтенант полиции

Гасымов Наваи Беджан оглу - полковник-лейтенант полиции

Гулиев Эльшан Шахлар оглу - полковник-лейтенант полиции

Салимов Мурад Рафаил оглу - полковник-лейтенант полиции

Джафаров Махиаддин Булуд оглу - майор полиции

Алиев Саттар Низами оглу - капитан полиции

Мамедов Шакир Фарман оглу - старший лейтенант полиции

Медалью «За отвагу»

Мамедов Насиб Саяд оглу - полковник полиции

Гафланов Гурбан Орудж оглы - полковник-лейтенант полиции

Шихнабиев Рашад Рахбар оглу - полковник-лейтенант полиции

Нагиев Кянан Ильяс оглу - майор полиции

Дадашов Рашвин Акиф оглу - капитан полиции

Мехвалиев Джамаладдин Теймур оглу – старший лейтенант полиции

Габибуллаев Расим Фарман оглы - младший лейтенант полиции.