Ильхам Алиев присвоил генеральские звания список
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Министерства внутренних дел.
Согласно распоряжению, Ильхам Алиев присвоил высшие специальные звания генерал-майора полиции следующим офицерам:
- полковнику полиции Джанполаду Даанову
- полковнику полиции Намику Гасанову
- полковнику полиции Вугару Алекперову
- полковнику полиции Сардару Сафарову.
Другим распоряжением главы государства за отличие в выполнении служебных обязанностей, связанных с борьбой с преступностью, укреплением законности и правопорядка, контролем за соблюдением требований особого карантинного режима, обеспечением общественного порядка и безопасности на освобожденных от оккупации территориях награждаются следующие сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджанской Республики:
Орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени
Юсифов Махмуд Шахмурад оглы - полковник медицинской службы
Медалью «За Родину»
Аббасов Рашад Вагиф оглу - полковник полиции
Асланов Чингиз Рауф оглу - полковник полиции
Гамзатов Парвиз Махмуд оглу - полковник полиции
Гурбанов Эльмир Вагиф оглу - полковник полиции
Мамедов Эмин Мобил оглу - полковник полиции
Насиров Заур Закир оглу - полковник полиции
Сариев Бекир Гахраман оглу - полковник полиции
Аббасов Заур Нураддин оглу - полковник-лейтенант полиции
Камалов Вугар Яхья оглу - полковник-лейтенант полиции
Ализаде Джавидан Гюлага оглу - полковник-лейтенант полиции
Каримов Рахман Джабраил оглу - полковник-лейтенант полиции
Гасымов Джейхун Гасан оглу - полковник-лейтенант полиции
Гасымов Наваи Беджан оглу - полковник-лейтенант полиции
Гулиев Эльшан Шахлар оглу - полковник-лейтенант полиции
Салимов Мурад Рафаил оглу - полковник-лейтенант полиции
Джафаров Махиаддин Булуд оглу - майор полиции
Алиев Саттар Низами оглу - капитан полиции
Мамедов Шакир Фарман оглу - старший лейтенант полиции
Медалью «За отвагу»
Мамедов Насиб Саяд оглу - полковник полиции
Гафланов Гурбан Орудж оглы - полковник-лейтенант полиции
Шихнабиев Рашад Рахбар оглу - полковник-лейтенант полиции
Нагиев Кянан Ильяс оглу - майор полиции
Дадашов Рашвин Акиф оглу - капитан полиции
Мехвалиев Джамаладдин Теймур оглу – старший лейтенант полиции
Габибуллаев Расим Фарман оглы - младший лейтенант полиции.