Гарегин Чугасзян: армяне в Карабахе должны либо уехать, либо принять гражданство Азербайджана

«Переход Лачина под контроль Азербайджана имеет стратегическое значение. Нам говорят о новой дороге, но никто ничего не сообщает об инфраструктуре, которая сейчас соединяет Армению с Карабахом. Поскольку газ будет подаваться по новой дороге, значит, армяне в Карабахе будут покупать его за манаты». Об этом заявил председатель инициативы «Учредительный парламент», член оппозиционной партии «Сасна Црер» Гарегин Чугасзян.

Он отметил, что таким образом армянское население в Карабахе остается перед выбором: уехать или принять азербайджанское гражданство.

«Это все происходит на наших глазах. Мы должны понимать и отдавать себе отчет в том, что сейчас происходит в Лачине и Забухе», - сказал оппозиционер.