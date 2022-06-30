НАТО: У России нет достаточно сил для вторжения в Молдову

Россия пока не представляет угроз для Молдовы. Она не имеет достаточно ресурсов для вторжения со стороны Приднестровья. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в комментарии Moldova 1.

По его словам, война в Украине перешла на стадию истощения, поэтому Россия не сможет развязать еще один военный конфликт. В НАТО уверены, что пока для Молдовы нет причин для беспокойства.