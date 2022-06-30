Москва и София на грани разрыва отношений

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что власти этой страны проигнорировали обращение с просьбой отменить высылку 70 российских дипломатов, сообщает ТАСС.

В этой связи она намерена поставить вопрос перед российским руководством о закрытии посольства в Софии.

Ранее в пятницу исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что не изменит решения об объявлении персонами нон грата 70 российских дипломатов и административно-технических сотрудников посольства России в Софии. «Мы не допустим, чтобы иностранные дипломаты выступали с ультиматумами в отношении болгарского государства», - сказал Петков.