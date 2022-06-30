О чем рассказала haqqin.az бывшая первая леди Израиля?

Одна из наиболее интересных дискуссий на прошедшем IX Глобальном Бакинском форуме была посвящена поискам достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке и во всем арабско-мусульманском мире. В ней, наряду с бывшими лидерами арабских стран и организаций, принял участие бывший премьер-министр Израиля и начальник Генштаба ЦАХАЛа Эхуд Барак.

Перед началом дискуссии Барак выглядел максимально сосредоточенным «Завтра, завтра поговорим», - сказал он haqqin.az и кивнул на листок с тезисами, с которыми ему предстояло выступить.

Нили Приэль, супруга Барака, неизменно сопровождающая экс-премьера в поездках, объяснила нам: «Он в Баку сильно занят, очень много официальных встреч. А тут такая важная и злободневная тема…».

Надо сказать, что дискуссия действительно получилась крайне интересной. Тон в ней задал бывший глава МИД Египта и Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт, констатировавший, в частности, что почти два миллиона этнических арабов, являющихся гражданами Израиля, стали интегральной частью социально-экономической жизни еврейского государства.

«Арабские граждане создают значимую часть израильского ВВП и имеют высокие демографические показатели, - подчеркнул Ахмед Абуль Гейт. - Арабы вкладывают в Израиль свои капиталы и труд. В результате еврейское государство не может игнорировать права арабов, поскольку от их участия в жизни страны зависит благополучие Израиля. Становится все более очевидным, что к 2050 году премьер-министром Израиля будет этнический араб».

«В многонациональном демократическом государстве, каким является Израиль, ни за кем не закреплено исключительное право быть главой правительства, - ответил Гейту Эхуд Барак. – Этот вопрос решается на выборах. Но в отношениях между арабами и евреями действительно происходит настоящая оттепель, о которой раньше мы могли только мечтать. Сегодня в Израиль едет много арабов, а, к примеру, в Дубай – очень много евреев. С момента установления дипотношений между Израилем и ОАЭ более 500 тысяч израильтян открыли для себя прекрасный Дубай. Они не только воспользовались возможностью покататься в 40-градусную жару на лыжах и посетить удивительные пальмовые острова, но и наладили в Эмиратах серьезный бизнес, купили там недвижимость, а многие израильтяне уже живут и работают в этой замечательной стране…».

Словом, дискуссия стала иллюстрацией того, как экономические связи и общие интересы сглаживают, а то и вовсе стирают религиозно-политические противоречия.