Caspian Service отвергает обвинения: «Никакого произвола не было»

В статье говорилось о том, что в 2003 году Исполнительная власть города Баку выдала строительной компании Caspian Service разрешение на снос этого дома и строительство на его месте высотки. Жильцы дома жаловались на то, что вместо того, чтобы договориться с ними о выселении и выплате соответствующей компенсации, руководство Caspian Service решило выселить их методами обмана и запугивания.

«Три квартиры и одна нежилая площадь по этому адресу были присвоены Эльмазом Гусейновым и его сообщниками. Расследование по этому поводу в Управлении полиции Ясамальского района велось до 25.09.2021 года, но впоследствии было прекращено. Если бы наша компания обладала магической силой, то лица, совершившие мошенничество против нас, быстро ответили бы перед законом. Если бы братья Султановы имели власть, Эльмаз Гусейнов и его сообщники были бы привлечены к ответственности, и уголовное преследование не было бы прекращено», - говорится в сообщении компании.

Caspian Service категорически опровергает претензии жительницы дома Фирангиз Керимовой. В компании отметили, что женщина и ее семья были временно переведены на другой адрес вместо квартиры № 6 на улице Кичик Дениз. Они ежемесячно получали арендную плату, а затем, когда строительство нового здания задержалось, вновь были возвращены в свою прежнюю квартиру. По возвращении ее квартира была отремонтирована в соответствии с ее желанием.

В статье говорилось о том, что в Управлении полиции Насиминского района пропали материалы уголовного дела по факту налета представителей компании Caspian Service на жилой дом. Компания отмечает, что данное утверждение касается правоохранительных органов и никакого отношения к компании не имеет.

В редакцию haqqin.az также обратилась компания Caspian Service, которая отвергает все обвинения жильцов дома и настаивает на том, что сама стала жертвой мошенников.

Caspian Service отмечает, что не совершала никакого произвола в отношении жителей дома № 3 по улице Сулеймана Алескерова (бывшая улица Кичик Дениз). В здании расположены шесть квартир и два нежилых помещения. Далее компания приводит подробную информацию о каждой из квартир и их владельцах.

«Квартира № 1- Агаронова Галина Юсифовна 16.07.1994 года продала квартиру Мусаевой Василе Агаджан гызы, которая, в свою очередь, 04.04.2006 года продала ее Исмаилову Теймуру Рауф оглу. Теймур Исмаилов никогда не жил по этому адресу.

Квартира № 2: - Гасымова Ульвия Тофик гызы 05.05.2007 года продала квартиру Абдуллаеву Фаигу Чингиз оглу. Абдуллаев Фаиг Чингиз оглу жил в Баку, на улице Низами, 68. Он никогда не проживал по упоминаемому в статье адресу ул. С. Алескерова, дом 3, квартира 2.

Квартира № 3: - Шихалиев Фахраддин Муса оглу 23.08.2003 года продал квартиру Вердиеву Гурбану Ариф оглу. Эта квартира была приобретена за счет средств Рагима Султанова, и у него есть претензии к квартире. Поскольку квартира пошла на снос, она была полностью опустошена продавцом и непригодна для проживания. Гурбан Вердиев никогда не жил по адресу улица С. Алескерова дом 3, квартира 3.

Квартира № 4: - Дубровина Наталья Гарриевна 01.12.2003 года продала Гусейнову Эльмазу Ариф оглу. Эта квартира была приобретена за счет средств Рагима Султанова, и у него есть претензии к квартире. Гусейнов Эльмаз Ариф оглы никогда не жил по адресу улица С. Алескерова, дом 3, квартира 4.

Квартира № 5: - Кухи Гасан Салман оглы 04.09.2003 года продал квартиру Абдуллаеву Фаигу Чингиз оглу. Эта квартира была приобретена за счет средств Рагима Султанова, и у него есть претензии к квартире. Абдуллаев Фаик Чингиз оглу никогда не жил по адресу улица С.Алескерова, дом 3, квартира 5. Помимо трех квартир (№3, 4, 5), приобретенных на средства Рагима Султанова, по этому адресу Эльмаз Гусейнов и его сообщники присвоили нежилые помещения общей площадью 70,9 кв. м», - говорится в сообщении.

В Caspian Service также добавили, что упомянутый в статье Фаик Абдуллаев скончался 17 марта 2012 года.

«Свидетельство о его смерти передал нам его двоюродный брат Эльмаз Гусейнов, который в тот же день сказал: «Давайте помиримся, поскольку виновником всех существовавших до сих пор проблем был Фаик. Он не хотел, чтобы я вернул вам вашу собственность», - отметили в компании.

В публикации также говорится, что в период следствия в Управлении полиции Ясамальского района Эльмаз Гусейнов снова пришел в офис компании и заявил, что хочет вернуть квартиры №3,4 и 5, а также нежилую площадь.

«Однако, как только уголовное дело было прекращено в Ясамальском районном управлении полиции, Эльмаз Гусейнов снова отказался от своих слов. Все это говорит о том, что мы не нарушили прав ни одного жителя, проживавшего по адресу улица С. Алескерова, 3, и не совершили никакого произвола», - говорится в заявлении Caspian Service.