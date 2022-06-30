В Азербайджане впервые число адвокатов превысило отметку 2200 человек

Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров в своем выступлении отметил, что в результате 5 письменных тестовых экзаменов, проведенных в связи с приемом в адвокатуру в 2005-2017 годах, 575 кандидатов были успешно приняты в члены Коллегии адвокатов. Он отметил, что общее количество адвокатов за 2017 год составил 931 человек. В результате 9 письменных тестовых экзаменов, проведенных в период с 2018 по 2022 годы, 1303 человека успешно сдали квалификационные экзамены и были привлечены к обязательному обучению.

Анар Багиров отметил, что 90 человек из числа кандидатов, которые будут приняты сегодня в Коллегию, успешно прошли письменное тестирование и устное интервью по приему в адвокатуру и, завершив обязательное обучение, были допущены к церемонии инаугурации.

Он отметил, что в Азербайджане количество женщин-адвокатов (402 человека) составляет 18% от общего числа адвокатов.

Общее число адвокатов в Азербайджане составило 2237 человек.