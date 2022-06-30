В Турции заблокировали сайты Deutsche Welle и «Голос Америки»

Сайт медиакомпании Deutsche Welle с вечера четверга, 30 июня, заблокирован в Турции. Соответствующее решение вынес суд в Анкаре, объяснил представитель правления Верховного совета Турции по радио и телевидению (RTÜK). Речь идет об интернет-страницах на всех 32 языках вещания, указала Deutsche Welle.

Помимо DW, блокировка затронула и радиостанцию «Голос Америки».

Несколько месяцев назад RTÜK потребовал от иностранных вещателей подать заявку на получение лицензии на интернет-вещание. Deutsche Welle и «Голос Америки» объявили, что не будут подавать заявки на получение лицензий в Турции. Требование турецкой стороны основано на правовой норме, вступившей в силу в 2019 году. В том же году DW в соответствии с законодательством Турции открыла в стране свое представительство.