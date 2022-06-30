Азербайджан и Израиль подписали важное соглашение о воздушном сообщении

В пресс-службе Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана сообщили, что это соглашение будет способствовать упрощению взаимных визитов граждан Азербайджана и Израиля, окажет положительное влияние на развитие туризма и культурных связей между странами.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в ходе рабочего визита в Израиль провел ряд двусторонних встреч. В рамках визита было подписано соглашение о воздушном сообщении между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством транспорта и безопасности дорожного движения Израиля.

Министр транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Мерав Михаэли выразила удовлетворение развитием отношений по восходящей линии между двумя странами и высоко оценила соглашение о воздушном сообщении. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сфере транспорта между Израилем и Азербайджаном.

В рамках визита также была проведена встреча с министром туризма Израиля, сопредседателем израильско-азербайджанской совместной межправительственной комиссии Константином Йоэлем Развозовым. На встрече, отметив наличие потенциальных возможностей для сотрудничества в сфере туризма, министр Рашад Набиев высоко оценил деятельность Торгового и Туристического представительства Азербайджана, открытого в прошлом году в Израиле. Говоря о реализуемых широкомасштабных проектах в сфере транспорта и логистики на освобожденных от армянской оккупации территориях и открытии Зангезурского коридора, министр также сообщил о туристических возможностях Карабахского региона.

Константин Йоэль Развозов сказал, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном. По его словам, за последние два года сотрудничество и стратегическое партнерство с Азербайджаном вышли на новый уровень. Сегодня направления сотрудничества включают такие важные сферы, как безопасность, сельское хозяйство, энергетика, водоснабжение, здравоохранение, а также туризм. Министр туризма Израиля подчеркнул необходимость более активного развития партнерства во всех сферах.

Министр Рашад Набиев также встретился с исполнительным директором Управления по инновациям Израиля Дрором Бином. На встрече были проведены обсуждения в сфере «Правительственного облака» и «Электронного правительства», и израильская сторона поделилась своим опытом в этой области.

В ходе встречи с директором Израильского космического агентства Ури Ороном речь шла о вещательной поддержке, оказываемой израильским компаниям в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки в рамках сотрудничества с «Азеркосмос». На встрече обсуждались перспективы сотрудничества с израильской космической научной промышленностью и научно-исследовательскими центрами.

Израильские агентства и компании были приглашены принять участие в Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку в 2023 году.