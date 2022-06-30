Эрдоган сообщил о подготовке телефонных разговоров с Путиным и Зеленским

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в настоящее время ведется подготовка его телефонных разговоров с президентами России и Украины. Об этом сообщают турецкие СМИ.

«Наши коллеги проводят консультации на предмет телефонных переговоров с [Владимиром] Путиным и [Владимиром] Зеленским... Проведем переговоры для реэкспорта сельскохозяйственной продукции. Есть страны, у которых проблемы, мы можем помочь. Двадцать наших кораблей в Черном море готовы к действиям», - рассказал Эрдоган.

Он уточнил, что дальнейшие шаги будут определены после ответа российской и украинской сторон.