Эрдоган о вероятности войны с Грецией

Анкара не планирует начинать войну с Грецией. Таким образом вероятность конфликта оценил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

При этом глава государства указал, что Афины «не стоят за своими словами», и напомнил, что они 147 раз нарушали воздушное пространство страны.

«Как мы будем жить в соседстве? Что мы должны делать? Отвечают мои ВВС. Что скажут мои граждане, если не ответят ВВС? Не спросят ли о том, где наши ВВС?», - задался вопросом президент и заявил, что многие страны пытаются помирить Турцию и Грецию, однако Анкара пока «не рассматривает» подобный вариант развития событий.