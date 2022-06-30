Казахстан о «новом этапе отношений» с США
Казахстан выстраивает "новый этап отношений" с США, заявил министр иностранных дел страны Мухтар Тлеуберди в ходе конференции "Республика Казахстан в современной системе международных отношений".
"Основой взаимовыгодного сотрудничества по вопросам политики и безопасности, торговли и инвестиций являются регулярные встречи высокого уровня в рамках Комиссии по расширенному стратегическому партнерству", - цитирует его Deutsche Welle.
Американская сторона никак не комментировала высказывания чиновника.