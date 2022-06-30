Откорректированные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград могут быть прописаны в новом пакете санкций Евросоюза против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, подготовка нового пакета санкций продолжается, и некоторые страны будут настаивать на необходимости изменений в ряде положений. В частности, в пакет санкций предполагается включить исправления ранее утвержденных мер, среди которых, возможно, и положения о транзите попавших под санкции товаров. Чиновники, с которыми поговорило агентство, выразили обеспокоенность, что на Литву могут оказать давление, чтобы в конечном итоге она начала пропускать товары. Один из источников издания подчеркнул, что положения о применении санкций такого рода должны распространяться на весь Евросоюз, а не только на одну Литву.