Экс-глава Джалилабада заявил, что готовится к последнему слову

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Джалилабадского района Намика Зейналова, обвиняемого в растрате и служебном подлоге.

Как сообщает haqqin.az, на заседании, проходившем под председательством судьи Хаммеда Нуриева, адвокаты Намика Зейналова выступили с защитительной речью, попросив вынести оправдательный приговор в отношении бывшего главы Исполнительной власти.

Исполнительная власть Джалилабадского района как потерпевшая сторона подала гражданский иск на 3 миллиона манатов, а центр DOST - на 50 тысяч манатов. Сторона защиты заявила, что требования потерпевших необоснованны.

А Намик Зейналов попросил у суда дать ему время для подготовки к своему последнему слову. Судебный процесс продолжится 4 июля.

Отметим, что Н.Зейналову предъявлены обвинения по статьям 179.2.2 (присвоение и растрата, совершенные неоднократно), 179.2.3 (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), 179.2.4. (присвоение и растрата, совершенные с причинением значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 311.3.2 (повторное получение взятки), 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. Распоряжением президента Ильхама Алиева Н.Зейналов был освобожден от должности главы Исполнительной власти Джалилабадского района.