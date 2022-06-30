AzerGold увеличит производственные и экспортные мощности

В мае ЗАО экспортировало 4,8 тысячи унций золота и 11,4 тысячи унций серебра. С начала года на международных биржах компания реализовала 17,3 тысячи унций золота и 52,3 тысячи унций серебра и привлекла в экономику Азербайджана 58,4 миллиона манатов. При этом деятельность ЗАО за первые пять месяцев в соответствии с производственно-экспортными планами на текущий год были полностью выполнены.

Закрытое акционерное общество AzerGold в мае 2022 года произвело 5,1 тыс. унций золота и 13,9 тыс. унций серебра, а за январь-май – 20,3 тыс. унций золота и 67,8 тыс. унций серебра.

Некоторое снижение показателей производства и экспорта в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года связано с работами по оптимизации на производственной линии Човдарского интегрированного регионального участка по переработке (ЧИРУП). Так, в целях повышения эффективности использования полезных ископаемых и обеспечения устойчивого производства, в рамках работ по модернизации, проведенных в текущем году, была увеличена пропускная способность существующих конвейерных линий в ЧИРУП, а производственные возможности предприятия были расширены.

Стоит отметить, что ранее на производственной линии перерабатывалось 210 тонн руды в час, однако после проведения оптимизации работ указанный объем был увеличен на 43 процента – до 300 тонн в час. Таким образом, работы по оптимизации создали возможность для увеличения производства и экспорта. Ожидатеся, что с третьего квартала текущего года и экспортные, и производственные показатели значительно превысят показатели прошлого года.

В дополнение к существующим производственным мощностям ускоренными темпами продолжается строительство новой фабрики переработки транзитных и сульфидных руд с использованием метода резервуарного выщелачивания. На фабрике, которая будет введена в эксплуатацию в конце 2022 - начале 2023 года, планируется перерабатывать сульфидные руды с месторождения Човдар, железные руды с месторождений Марах, Агйокуш-2, Тулаллар и других прилегающих к ним районам.