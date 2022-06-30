Кремль о возможном закрытии посольства Болгарии
Вопрос о возможном закрытии посольства России в Болгарии рассмотрит Министерство иностранных дел (МИД), а президенту Владимиру Путину при необходимости подготовят соответствующий доклад, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РБК.
Ранее на фоне решения болгарских властей выслать из страны 70 российских дипломатов посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова пообещала поставить перед российскими властями вопрос о закрытии дипломатического представительства в республике. Митрофанова также не исключила разрыва дипломатических отношений между Москвой и Софией.