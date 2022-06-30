Аксенов уверяет, что "никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет".

Информацию об этом прокомментировал в своем телеграм-канале назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов. "По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта, - написал он. - Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП".

Средства массовой информации аннексированного Россией Крыма публикуют фотографии, на которых видны клубы дыма в районе Крымского моста, соединяющего полуостров с территорией РФ, пишет ВВС.

Местные СМИ пишут, что движение по мосту в сторону Новороссийска по крайней мере в течение некоторого времени было закрыто.

Ранее представители украинских властей говорили, что Крымский мост, который в числе прочего используется для доставки на полуостров российских военных и техники, может быть легитимной целью для Вооруженных сил Украины.

Вместе с тем советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что мост для украинской армии не является приоритетом, поскольку он очень хорошо защищен, значительно разрушить его очень трудно, а восстановить небольшие повреждения – относительно несложно.

Издание "Керчь ИНФО" опубликовало кадры с места происшествия.

По свидетельствам очевидцев, задымление произошло в районе Керченского берега, где происходит съезд с моста. Также дым виден в районе Тузлы.