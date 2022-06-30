Очередной успех Института пищевой безопасности

Регулярно проводятся мероприятия по укреплению и модернизации материально-технической базы лабораторий, действующих при Азербайджанском институте пищевой безопасности (AQTİ). В Центральной ветеринарной лаборатории AQTİ постоянно обогащается материально-техническая база в направлении применения передовых технологий, обеспечивается участие в международных межлабораторных проверках квалификации (Proficiency test) с целью проведения экспертиз в соответствии с международными требованиями.

Как сообщили haqqin.az, в рамках данной деятельности достигнут успешный результат по выявлению болезни Ньюкасла у птиц методом иммуноферментного анализа (ИФА) в рамках программы межлабораторных испытаний «2022 PTS VLDIA219 Newcastle disease virus (NDV) antibody detection in serum», организованных нидерландской компанией «GD Animal» в Центральной ветеринарной лаборатории AQTİ.

Следует отметить, что болезнь Ньюкасла - высококонтагиозное вирусное заболевание птиц, известное также под такими названиями, как «псевдочума», «атипичная чума», «азиатская чума». Все виды домашних и диких птиц могут быть заражены этим заболеванием, зарегистрированным в большинстве стран мира.

Отметим, что Центральная ветеринарная лаборатория успешно участвовала в программах проверки компетентности, организованных британской компанией VETGAS (APHA SCIENTIFIC), Институтом Пирбрайта, ФАО. Современные приборы и оборудование, используемые в лаборатории, позволяют проводить патоморфологические, микробиологические, вирусологические, серологические, молекулярно-генетические, химико-токсикологические и паразитологические исследования.