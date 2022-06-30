Казахстанское судно перевозит зерно из Бердянска в Турцию по просьбе Украины

Перевозка зерна казахстанским судном «Zhibek Zholy» из Бердянска в Турцию осуществляется по просьбе Украины гуманитарным путем, заявила национальная компания «Казахстанские железные дороги».

«26 октября 2021 года ТОО «KTZ Express Shipping» (судовладелец, 100% акций принадлежит компании KTZ Express, которая, в свою очередь, является «дочкой» компании «Казахстанские железные дороги») заключило договор бербоут-чартера с российской компанией ООО «Грин-Лайн», передав ему судно «Zhibek Zholy» до 30 ноября 2022 года», - говорится в заявлении.

Отмечается, что в документе предусмотрены гарантии со стороны ООО «Грин-Лайн», что они на дату заключения договора и в течение срока его действия не подпадают под какие-либо санкции. В противном случае у судовладельца имеется право немедленно его расторгнуть. При этом арендатор не согласовывает с судовладельцем род груза и маршруты его перевозок. По данным «Казахстанские железные дороги», ООО «Грин-Лайн» и его руководство (Щепин А.В., Тихомирова М.В.) не состоят в санкционных списках США, ЕС, Великобритании и Канады.