Казахстанское судно перевозит зерно из Бердянска в Турцию по просьбе Украины
Перевозка зерна казахстанским судном «Zhibek Zholy» из Бердянска в Турцию осуществляется по просьбе Украины гуманитарным путем, заявила национальная компания «Казахстанские железные дороги».
«26 октября 2021 года ТОО «KTZ Express Shipping» (судовладелец, 100% акций принадлежит компании KTZ Express, которая, в свою очередь, является «дочкой» компании «Казахстанские железные дороги») заключило договор бербоут-чартера с российской компанией ООО «Грин-Лайн», передав ему судно «Zhibek Zholy» до 30 ноября 2022 года», - говорится в заявлении.
Отмечается, что в документе предусмотрены гарантии со стороны ООО «Грин-Лайн», что они на дату заключения договора и в течение срока его действия не подпадают под какие-либо санкции. В противном случае у судовладельца имеется право немедленно его расторгнуть. При этом арендатор не согласовывает с судовладельцем род груза и маршруты его перевозок. По данным «Казахстанские железные дороги», ООО «Грин-Лайн» и его руководство (Щепин А.В., Тихомирова М.В.) не состоят в санкционных списках США, ЕС, Великобритании и Канады.
Эта компания заключила долгосрочный контракт по перевозке зерна из Украины в Турцию с эстонской компанией «Mangelbert OU». По заверению руководителя «Mangelbert OU», 28 июня 2022 года судно «Zhibek Zholy», загруженное в Бердянском морском торговом порту пшеницей (6927,8 тонн), вышло в турецкий порт Карасу (ориентировочное время прибытия судна - 1 июля 2022 года). Кроме того, он утверждает, что зерно является украинским и перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны.
Вместе с тем АО «KTZ Express» проводятся активные консультации с участниками данной перевозки, а также представителями дипломатической миссии, подчеркнули в компании.