Университет туризма подготовил специалистов для туриндустрии Азербайджана

Выступивший на мероприятии ректор Азербайджанского университета туризма и менеджмента Ильхам Медатов поздравил выпускников, пожелал им успехов в дальнейшей деятельности в качестве квалифицированных кадров в сфере туризма. Ректор отметил, что из 457 выпускников 365 окончили бакалавриат, 92 - магистратуру.

И.Медатов также отметил, что у 18 выпускников есть дипломы австрийского Университета прикладных наук Кремса (TEU), в целом 278 выпускников вуза имеют по два диплома.

В свою очередь, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев сказал, что в последние два года из-за пандемии «День выпускника» не проводился, так что выпускникам 2022 года повезло, что они провели этот день без масок и ограничений.

Подчеркнув, что туризм является динамично развивающейся, конкурентоспособной сферой, председатель госагентства отметил, что за короткое время вуз подготовил большое количество профессионалов для туристической индустрии Азербайджана. Он призвал выпускников регулярно работать над собой, отметив, что Государственное агентство по туризму всегда оказывает поддержку образованной молодежи.

В мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса Муса Гасымлы, Рауф Алиев, заместитель заведующего отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Магеррам Ахмедов, председатель правления Государственного агентства по занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли, начальник Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Шахин Сеидзаде, главный исполнительный директор Университета прикладных наук Кремса Карл Эннсфеллнер, директор Бакинской профессиональной школы туризма Нейлуфар Керимова и др.

В рамках «День выпускника» дипломы были вручены выпускникам международной программы ATMU и австрийского Университета прикладных наук Кремса. Также выпускникам были вручены плакетки по специальностям, факультетам и университетам, а также «Студенческая Почетная книга» ATMU за 2021/2022 учебный год.