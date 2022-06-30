У Москвы заканчиваются современные ракеты?
Украина заявила, что ракеты, использованные в ходе ночных российских ударов по Одесской области, в результате которых погибли 20 человек, в том числе один ребенок, были того же типа, что и ракеты, примененные против Кременчугского торгового центра в понедельник.
Минобороны Киева идентифицировало это оружие как Х-22 (Kh-22) - крылатую ракету старого типа, первоначально разработанную в 1960-х годах.
Эту ракету анализировал корреспондент Би-би-си Крис Партридж. "Военные аналитики предполагают, что ее использование означает, что у Москвы заканчиваются более современные ракеты. Выстреливаемые с бомбардировщиков Ту-22, они являются оружием средней дальности и в исходном виде не были точными. С годами система наведения вполне могла быть улучшена, но мы не знаем, относится ли это к оружию, выпущенному в последнее время".
Москва сталкивается с проблемами, связанными с тем, что она называет своими "высокоточными системами воздушного базирования", считает Партридж.
"Санкции означают, что поставки импортных комплектующих иссякли, - говорит он. - А двигатели, которые стоят на некоторых ракетах, действительно раньше производились в Украине, на заводе в Харьковской области. Часть проблемы для Украины заключается в том, что крылатые ракеты часто запускаются с территории России, а самолеты находятся под защитой мощной российской системы ПВО. Это затрудняет поражение ракет, поэтому Украине необходимо иметь более совершенную систему противовоздушной обороны для противодействия им. Это скоро произойдет. Вчера президент США Джо Байден заявил, что западные системы ПВО будут поставлены Украине в рамках нового пакета помощи США на сумму 800 миллионов долларов".