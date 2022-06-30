У Москвы заканчиваются современные ракеты?

Украина заявила, что ракеты, использованные в ходе ночных российских ударов по Одесской области, в результате которых погибли 20 человек, в том числе один ребенок, были того же типа, что и ракеты, примененные против Кременчугского торгового центра в понедельник.

Минобороны Киева идентифицировало это оружие как Х-22 (Kh-22) - крылатую ракету старого типа, первоначально разработанную в 1960-х годах.

Эту ракету анализировал корреспондент Би-би-си Крис Партридж. "Военные аналитики предполагают, что ее использование означает, что у Москвы заканчиваются более современные ракеты. Выстреливаемые с бомбардировщиков Ту-22, они являются оружием средней дальности и в исходном виде не были точными. С годами система наведения вполне могла быть улучшена, но мы не знаем, относится ли это к оружию, выпущенному в последнее время".