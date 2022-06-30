Украина выиграла битву за борщ

Ткаченко написал в своем Фейсбуке: "Победа в войне за борщ - наша!", добавив, что ЮНЕСКО приняла решение по обращению украинского правительства, которое было направлено в марте 2021 года.

Русская служба BBC пишет, что борщ был предметом национального спора и во времена СССР, и после его распада, и особенно в 2010-е, когда отношения между Россией и Украиной обострились как никогда до этого. В последние годы вопрос "чей борщ" в Украине и России стал таким же маркером свой-чужой, как и вопрос "чей Крым", отмечает BBC.

По словам Александра Ткаченко, "битва за борщ была начата еще до войны. И сколько бы Маша Захарова (Мария Захарова - официальный представитель МИД РФ) не рассказывала, что "кулинарные книги запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить" и вообще наш борщ - это "проявление экстремизма и нацизма", это "проявление экстремизма" теперь официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО".