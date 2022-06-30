Москва: НАТО вернулась к схемам времен холодной войны

Североатлантический альянс признал Россию угрозой и вернулся к схемам времен холодной войны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, слова которого приводит ТАСС.

«Сама Россия признана угрозой альянсу, то есть существование такого государства, как Россия, признается серьезной угрозой альянсу», - пояснил дипломат, объяснив, что это решение является «серьезнейшим поворотом, реальной заявкой на противостояние с Россией, на сдерживание России уже по всем фронтам, во всех сферах».