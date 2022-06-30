Sky News: взятие Лисичанска российской армией – вопрос нескольких дней

«Украинские защитники в Лисичанске продолжают бои с российскими войсками, однако город вскоре может сдаться». Об этом говорится в сюжете корреспондента Sky News Алекс Кроуфорд.

Журналистка называет Лисичанск «последним городом Луганщины, который остается под контролем ВСУ».

«Наверное, это только вопрос дней, когда российским войскам удастся оцепить его, отрезать и взять под контроль».

По словам корреспондента, в Лисичанске раздаются взрывы, и падают российские снаряды: «Мы видели, как истощенные украинские военные отступали, меняя позиции. А другие готовились идти в бой».