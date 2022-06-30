«День выпускника» прошел в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC). В торжественной церемонии, состоявшейся в Baku Crystal Hall, приняли участие руководство университета, профессорско-преподавательский состав, выпускники и их родители, а также официальные лица государства, депутаты, зарубежные гости, представители общественности.

Выступивший на открытии «Дня выпускника» ректор UNEC профессор Адалат Мурадов отметил, что на сегодня 5 166 студентов стали выпускниками, из них 3 478 бакалавров, 1 678 магистров. Поздравив выпускников, ректор отметил, что впереди их ждут новые испытания, выразил уверенность, что эти молодые люди достойно преодолеют все эти испытания и добьются успехов. Он подчеркнул, что в основе этих успехов стоит государственная политика образования молодежи, которая определена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и сегодня успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.

Ректор с чувством гордости отметил, что студенты и выпускники UNEC вписали свои имена в историю не только своими знаниями и умениями, но и патриотизмом - десятки студентов и сотни выпускников героически сражались в 44-дневной Отечественной войне, вписали свои имена в историю славной Победы.

А.Мурадов довел до внимания, что студенты UNEC имели возможность в течение 4 лет получить три диплома, один из которых - диплом Европы. Он выразил уверенность в том, что выпускники займут достойное место в деловом мире, как профессиональные специалисты, внесут свой вклад во всестороннее развитие страны.

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев отметил, что UNEC занимает достойное место среди вузов и вносит вклад в экономическое развитие Азербайджана. Он подчеркнул, что стране всегда нужны грамотные и способные молодые специалисты. Поздравив выпускников, министр образования пожелал им постоянно работать над собой.