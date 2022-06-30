«День выпускника» в UNEC фото
«День выпускника» прошел в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC). В торжественной церемонии, состоявшейся в Baku Crystal Hall, приняли участие руководство университета, профессорско-преподавательский состав, выпускники и их родители, а также официальные лица государства, депутаты, зарубежные гости, представители общественности.
Выступивший на открытии «Дня выпускника» ректор UNEC профессор Адалат Мурадов отметил, что на сегодня 5 166 студентов стали выпускниками, из них 3 478 бакалавров, 1 678 магистров. Поздравив выпускников, ректор отметил, что впереди их ждут новые испытания, выразил уверенность, что эти молодые люди достойно преодолеют все эти испытания и добьются успехов. Он подчеркнул, что в основе этих успехов стоит государственная политика образования молодежи, которая определена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и сегодня успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.
Ректор с чувством гордости отметил, что студенты и выпускники UNEC вписали свои имена в историю не только своими знаниями и умениями, но и патриотизмом - десятки студентов и сотни выпускников героически сражались в 44-дневной Отечественной войне, вписали свои имена в историю славной Победы.
А.Мурадов довел до внимания, что студенты UNEC имели возможность в течение 4 лет получить три диплома, один из которых - диплом Европы. Он выразил уверенность в том, что выпускники займут достойное место в деловом мире, как профессиональные специалисты, внесут свой вклад во всестороннее развитие страны.
Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев отметил, что UNEC занимает достойное место среди вузов и вносит вклад в экономическое развитие Азербайджана. Он подчеркнул, что стране всегда нужны грамотные и способные молодые специалисты. Поздравив выпускников, министр образования пожелал им постоянно работать над собой.
Принявший участие в «Дне выпускника» консул Франции по сотрудничеству и культуре в Азербайджане, директор Французского университета Келле Жером рассказал о значении программы двойного диплома, которая уже 6 лет реализуется между UNEC и университетом Франции Монпелье. Представитель посольства с гордостью отметил, что с нового учебного года 12 студентов UNEC в рамках программы получат образование во Франции, он отметил, что заинтересован в развитии сотрудничества между UNEC и Францией в различных сферах.
Затем выпускникам программы двойного диплома между UNEC и университетом Монпелье были вручены дипломы этих университетов.
На «Дне выпускника» выступил студент Международной школы экономики (ISE) Нихад Пашазаде, который окончил ступень бакалавра с самым высоким средним баллом (99,58), имя которого выгравировано на почетном камне UNEC. Затем состоялась торжественная церемония принятия присяги выпускниками, и флаг UNEC был передан студентке Международной школы экономики Аян Набиевой, которая окончила III курс с самым высоким средним баллом.
«День выпускника» продолжился развлекательной программой, подарив выпускникам незабываемые счастливые моменты.