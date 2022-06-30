СГБ провела еще одну спецоперацию в таможне

В ходе специальной операции Службы госбезопасности Азербайджана были задержаны заместитель начальника Главного таможенного управления по энергоресурсам и морскому транспорту Рашад Бабаев и заместитель начальника отдела по дорожным налогам Шюкюр Сафаров, пишут местные СМИ.

Отметим, ранее СГБ также провела спецоперацию в таможенном комитете, в ходе которой был задержан начальник «Азертерминалкомплекс», генерал-майор таможни Эхтирам Халилов. Согласно решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.