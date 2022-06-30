Определен порядок использования названия города Шуша
Определен порядок использования названия города Шуша. Это нашло отражение в законе «О культурной столице Азербайджана – городе Шуша», утвержденном президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно закону за исключением случаев, установленных законами Азербайджанской Республики и органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, употребление слова «Шуша» (словосочетание «Шуша») допускается в следующих случаях только органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти с согласия учреждения):
- в названиях юридических лиц, в том числе средств массовой информации;
- в названиях наград и премий;
- в названиях местных, национальных или международных мероприятий, в том числе спортивных и иных соревнований, концертов, фестивалей, выставок, конференций, семинаров;
- в коммерческих и рекламных целях;
- в товарных знаках и географических указателях.
В связи с этими случаями Шушинский государственный заповедник имеет исключительное право использовать свое название и официальное название «Шуша».