В «Азеригаз» ответили на вопросы журналистов

«По сравнению с предыдущими годами в настоящее время применяются определенные новшества, связанные с индивидуальной газификацией». Как сообщает haqqin.az, об этом на состоявшейся сегодня акции «Открытые двери» заявил начальник отдела обслуживания клиентов производственного объединения «Азеригаз» Фарид Мустафазаде.

По его словам, ранее граждане обращались в центры ASAN Kommunal и ASAN Xidmət» по поводу индивидуальной газификации. Теперь можно ознакомиться со списком лицензированных компаний-подрядчиков на официальном сайте ПО «Азеригаз», не обращаясь в эти центры. «Этот список не принадлежит Производственному объединению. Список составлен Государственной службой по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики, которая выдала лицензии компаниям-подрядчикам. Граждане могут самостоятельно ознакомиться с этим перечнем и выбрать любую компанию-подрядчика. Если между компанией-подрядчиком и гражданином возникнет какая-либо проблема, то производственное объединение «Азеригаз» ответственности за нее не несет», - добавил глава ведомства.

Мустафазаде отметил, что за первую половину текущего года в ASAN Kommunal и центры ASAN поступило 217 тысяч 136 заявлений. За аналогичный период прошлого года поступило 158 тысяч 873 заявок. Год от года увеличивается число обращений, поступающих в ASAN Kommunal и центры АSAN. Все поступающие обращения рассматриваются, гражданам предоставляются все услуги.