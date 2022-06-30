В «Азеригаз» ответили на вопросы журналистов
«По сравнению с предыдущими годами в настоящее время применяются определенные новшества, связанные с индивидуальной газификацией». Как сообщает haqqin.az, об этом на состоявшейся сегодня акции «Открытые двери» заявил начальник отдела обслуживания клиентов производственного объединения «Азеригаз» Фарид Мустафазаде.
По его словам, ранее граждане обращались в центры ASAN Kommunal и ASAN Xidmət» по поводу индивидуальной газификации. Теперь можно ознакомиться со списком лицензированных компаний-подрядчиков на официальном сайте ПО «Азеригаз», не обращаясь в эти центры. «Этот список не принадлежит Производственному объединению. Список составлен Государственной службой по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики, которая выдала лицензии компаниям-подрядчикам. Граждане могут самостоятельно ознакомиться с этим перечнем и выбрать любую компанию-подрядчика. Если между компанией-подрядчиком и гражданином возникнет какая-либо проблема, то производственное объединение «Азеригаз» ответственности за нее не несет», - добавил глава ведомства.
Мустафазаде отметил, что за первую половину текущего года в ASAN Kommunal и центры ASAN поступило 217 тысяч 136 заявлений. За аналогичный период прошлого года поступило 158 тысяч 873 заявок. Год от года увеличивается число обращений, поступающих в ASAN Kommunal и центры АSAN. Все поступающие обращения рассматриваются, гражданам предоставляются все услуги.
Эльдениз Велиев, руководитель отдела по связям с общественностью ПО, отметил, что граждане должны просить удостоверение у тех, кто представляет себя должностными лицами «Азеригаз», и не производить никаких платежей. «Компании-подрядчики к «Азеригаз» отношения не имеют. Граждане должны просить удостоверение у тех, кто представляется должностными лицами «Азергаза», и не платить никаких денег. «Азеригаз» не несет ответственности за подобные ситуации».
Начальник департамента метрологии ПО «Азеригаз» Зехин Расулов на встрече с представителями СМИ отметил, что «за первые 6 месяцев 2022 года в Департамент метрологии поступило 2000 заявок, связанных со счетчиками». Глава департамента также отметил, что при обнаружении сотрудниками ПО вскрытия газового счетчика счетчик снимается с участием абонента, составляется акт, заверяется печатью и доставляется в ведомство. «Абоненту направляется СМС-уведомление и проводится проверка счетчика с участием гражданина. Могут быть и другие случаи. Абонент считает, что его счетчик работает неправильно и имеет неисправности. В этом случае его счетчик снимается в том же порядке и доставляется в Департамент. Во всех случаях обслуживание бытовых счетчиков осуществляется за счет ПО. Абонент не обязан платить. Абоненты должны участвовать в проверке счетчиков, принесенных на периодическую проверку. Хотя за 6 месяцев текущего года было подано более 2000 заявлений, но количество абонентов, участвовавших в проверке счетчиков, составило 78», - сказал он.