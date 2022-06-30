Фон дер Ляйен: Европа будет помогать Украине до ее победы

«Европа будет помогать Украине столько, сколько нужно». Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении к Верховной Раде.

Она отметила, что несколько дней назад Владимир Зеленский сказал, что «победа уже недалеко».

«Безусловно, Россия продолжает захватывать ваши земли. Вы обороняетесь очень смело. Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы не успокоимся, пока вы не победите», - сказала фон дер Ляйен.