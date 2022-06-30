Вторая победа Теймура Раджабова на турнире претендентов в Мадриде Появился шанс на чемпионский матч; обновлено
Завершились все партии 12-го тура. Раппорт с Каруаной и Дуда с Фируджей сыграли вничью.
Таким образом, Теймур Раджабов делит 4-5-е места с Каруаной, с которым после выходного, в 13-м туре, сыграет белыми.
Турнирное положение после 12-го тура:
1.Непомнящий – 8,5 очка; 2-3.Накамура, Дин – по 6,5 очка; 4-5.Раджабов, Каруана – по 6 очков; 6-7.Раппорт, Дуда – по 5 очков; 8.Фируджа – 4,5 очка.
* * * 20:12
Теймур Раджабов обыграл черным цветом китайца Дин Лижэня. Партия завершилась на 26-м ходу.
Теперь у Раджабова 6 очков. На данный момент он занимает чистое 4-е место, но Теймура может догнать Каруана, который продолжает партию с Раппортом. У Каруаны сейчас 5,5 очка.
Это вторая победа азербайджанского гроссмейстера на нынешнем турнире претендентов. Раджабов лишь на пол очка отстает от занимающих 2-3-и места Дина и Накамуры и может побороться за 2-ю позицию, которая при отказе Карлсена даст путевку на чемпионский матч.
Послезавтра в 13-м туре Раджабов сыграет белыми с Каруаной, а в последнем, 14-м туре будет противостоять черным цветом Раппорту.
* * * 19:33
В Мадриде проходит 12-й тур турнира претендентов на шахматную корону. Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов играет сегодня черными фигурами с китайцем Дин Лижэнем и близок к победе.
После 11-го тура у Раджабова было 5 очков, и он занимал 5-е место. У Дина было 6,5 очка. Он располагался на 2-й позиции. В первом круге соперники сыграли вничью.
Перед 12-м туром на счету Теймура была одна победа, два поражения и восемь ничьих. В первом круге наш шахматист проиграл американцам Хикару Накамуре и Фабиано Каруане. Во втором круге Раджабов взял реванш у Накамуры. Также Теймур по два раза заключил мир с лидером соревнования россиянином Яном Непомнящим, с французом Алирезой Фируджей и с поляком Ян-Кшиштофом Дудой, по разу – с Дином и венгром Рихардом Раппортом.
Турнирное положение после 11-го тура:
1.Непомнящий – 8 очков; 2.Дин – 6,5 очка; 3.Накамура – 6 очков; 4.Каруана – 5,5 очка; 5.Раджабов – 5 очков; 6-7.Дуда, Раппорт – по 4,5 очка; 8.Фируджа – 4 очка.
Сегодня одна партия уже завершилась. Непомнящий сыграл вничью с Накамурой и еще больше приблизился к победе на турнире. Также в 12-м туре встречаются: Раппорт – Каруана, Дуда – Фируджа.
Соревнование проходит в два круга. Контроль времени – 2 часа на первые 40 ходов, 1 час на следующие 20 ходов, 15 минут на оставшуюся часть партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61-го хода.
Если шахматисты, борющиеся за 1-е место, наберут по итогам 14 туров одинаковое количество очков, то их ждет тай-брейк – две партии в быстрые шахматы, а если понадобится, то и блиц до определения сильнейшего.
Победитель турнира получит 48 тысяч евро и право оспорить чемпионскую корону в матче с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Правда, сам норвежец не раз заявлял, что ему не очень интересно в очередной раз играть чемпионский матч. Если Карлсен откажется от защиты титула, то за звание чемпиона мира поборются шахматисты, занявшие 1-е и 2-е места в турнире претендентов.