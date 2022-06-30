Завершились все партии 12-го тура. Раппорт с Каруаной и Дуда с Фируджей сыграли вничью.

Таким образом, Теймур Раджабов делит 4-5-е места с Каруаной, с которым после выходного, в 13-м туре, сыграет белыми.

Турнирное положение после 12-го тура:

1.Непомнящий – 8,5 очка; 2-3.Накамура, Дин – по 6,5 очка; 4-5.Раджабов, Каруана – по 6 очков; 6-7.Раппорт, Дуда – по 5 очков; 8.Фируджа – 4,5 очка.

* * * 20:12

Теймур Раджабов обыграл черным цветом китайца Дин Лижэня. Партия завершилась на 26-м ходу.

Теперь у Раджабова 6 очков. На данный момент он занимает чистое 4-е место, но Теймура может догнать Каруана, который продолжает партию с Раппортом. У Каруаны сейчас 5,5 очка.

Это вторая победа азербайджанского гроссмейстера на нынешнем турнире претендентов. Раджабов лишь на пол очка отстает от занимающих 2-3-и места Дина и Накамуры и может побороться за 2-ю позицию, которая при отказе Карлсена даст путевку на чемпионский матч.

Послезавтра в 13-м туре Раджабов сыграет белыми с Каруаной, а в последнем, 14-м туре будет противостоять черным цветом Раппорту.

* * * 19:33

В Мадриде проходит 12-й тур турнира претендентов на шахматную корону. Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов играет сегодня черными фигурами с китайцем Дин Лижэнем и близок к победе.