Что происходит на границе Турции с Сирией? Первый репортаж Эйнуллы Фатуллаева с сирийской границы

Сегодня, 1 июля, в пятницу президент Турции Р.Т.Эрдоган выступил с заявлением по ситуации вокруг предстоящей спецоперации вооруженных сил Турции на границе с Сирией. По словам главы турецкого государства, военная операция может начаться с минуты на минуту…

На границе Турции с Сирией происходят события, которые не находят отражения в мировых СМИ. Что это? Затишье перед бурей. Неподалеку от границы стоят американские войска, чуть дальше - иранские. Здесь же присутствует и Россия. Вспомним и об армии Асада. А если добавить сюда исламистские группировки, которые воюют друг против друга, к тому же курдов, да еще и прокси-армии этих государств, то у границ Турции открывается странная и страшная картина. Все против всех, и все против спецоперации Турции. Никто не хочет мира. Все преследуют свои интересы.

Что ожидает Турцию и регион?

Представляем вниманию читателей haqqin.az первый репортаж журналиста Эйнуллы Фатуллаева с турецко-сирийской границы.