Стало известно о состоянии здоровья Михаила Горбачева

В Горбачев-фонде опровергли информацию о якобы сильном ухудшении здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева, передает lenta.ru.

Представитель фонда Владимир Поляков подчеркнул, что организация никогда не комментирует вопросы здоровья политика.

«В данном случае я могу лишь сказать, что то, что появляется в Telegram-каналах, это неправда», — заключил он.

Ранее в Горбачев-фонде подтвердили проблемы со здоровьем экс-президента СССР. Там уточнили, что он страдает от заболевания почек и проходит курс лечения, и связали текущее состояние 91-летнего политика с возрастом.