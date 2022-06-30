Жители Республики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана, вышли на митинг против предлагаемых поправок в Конституцию страны, которые предполагают лишение региона закрепленного ныне суверенитета, пишут местные СМИ.

Отмечается, что каракалпаков возмутили поправки в статьи 70-75 главного закона страны, согласно которым их регион потеряет закрепленный ныне суверенитет и право на выход из состава Узбекистана.

Отметим, что декларация о суверенитете Каракалпакстана была принята в 1990 году. В начале 1993 года был подписан межгосударственный договор, по которому Республика Каракалпакстан вошла в состав Республики Узбекистан. Площадь автономии составляет более трети территории страны, однако проживает здесь менее двух миллионов человек.