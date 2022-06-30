Посол США: «Я доволен уровнем отношений между Вашингтоном и Баку»

«Я доволен нынешним уровнем отношений между Азербайджаном и США, наши отношения развиваются в позитивном направлении». Об этом в беседе с журналистами заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

Он отметил, что за последние 30 лет достигнут большой прогресс в отношениях.

«Показателем уровня наших отношений являются и активные контакты на высоком уровне. Уверен, вместе мы сможем решить проблемы, с которыми столкнулись Азербайджан и регион», - подчеркнул посол.