Посол США: «Я доволен уровнем отношений между Вашингтоном и Баку»
«Я доволен нынешним уровнем отношений между Азербайджаном и США, наши отношения развиваются в позитивном направлении». Об этом в беседе с журналистами заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.
Он отметил, что за последние 30 лет достигнут большой прогресс в отношениях.
«Показателем уровня наших отношений являются и активные контакты на высоком уровне. Уверен, вместе мы сможем решить проблемы, с которыми столкнулись Азербайджан и регион», - подчеркнул посол.