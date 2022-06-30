Эрдоган вновь хочет обсудить с Зеленским и Путиным вывоз зерна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил о намерениях провести телефонные переговоры с главами Украины и России по вывозу украинского зерна по морскому пути, пишет Reuters.

Как рассказал Эрдоган, его канцелярия работает с Киевом и Москвой для организации телефонных переговоров «в ближайшие дни», а в потенциальном вывозе зерна из Украины готовы поучаствовать 20 турецких кораблей.

Президент Турции добавил, что после переговоров с Зеленским и Путиным «мы сможем прислать пшеницу, ячмень, овес, подсолнечное масло и все такое нуждающимся странам путем реэкспорта через нас».