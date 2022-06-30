МИД Финляндии: война может выйти за пределы Украины
«Война может оказаться за пределами Украины. Это вполне вероятно». Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, сообщает CNN.
«Это возможно. И поэтому сейчас так важно поддерживать Украину», - сказал Хаависто.
На вопрос, сможет ли Украина выиграть войну, он сказал: «Они могут сохранить ситуацию, и в этом смысле они могут выиграть эту битву. Я думаю, что они, конечно, морально на высоком уровне. Они очень сплочены. Им нужна наша поддержка», - добавил он.