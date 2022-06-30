Зеленский: С начала войны по Украине выпущено около 3 тысяч ракет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже выпустила против Украины около 3 тысяч ракет, передает УНИАН.

«В общем, вы знаете, за четыре месяца полномасштабной войны Россия уже применила около 3 тысяч ракет. Эти действия еще раз подчеркивают, насколько правильными являются решения наших партнеров по оказанию Украине поддержки», - сказал он.

Также глава государства напомнил, что сегодня российская армия нанесла очередной ракетный удар по обычному жилому дому в Одесской области в поселке Сергеевка.

«Такие ракеты Х-22 создавали для поражения авианосцев и других крупных военных кораблей, а русская армия применила его против обычного дома с обычными гражданскими людьми», - подчеркнул глава украинского государства, добавив, что на данный момент известно о гибели 19 человек и среди них 2 ребенка, еще более 30 человек ранены.