Совбез ООН может утвердить итоги переговоров по экспорту зерна из Украины

«Совет Безопасности ООН собирается в июле провести заседание по Украине, на котором могут утвердить итоги переговоров по экспорту украинского зерна». Об этом заявил постоянный представитель Бразилии при ООН Рональдо Кошта Фильо, страна которого в июле является председателем Совбеза ООН, передает ТАСС.

«Наша цель в том, чтобы задействовать Совет так, чтобы была наибольшая польза. Если мы подойдем к договоренностям, и стороны будут считать, что Совет поможет закрыть остающиеся разногласия, то мы так и поступим. Если переговоры сами придут к завершению, то Совет может быть созван, чтобы их ратифицировать», - сказал дипломат.