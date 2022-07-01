Сборная Азербайджана по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Европы

На Мальте продолжается чемпионат Европы по баскетболу среди малых стран.

Сегодня сборная Азербайджана провела стыковой матч за выход в полуфинал. Соперником была национальная команда Сан-Марино. Наши баскетболисты одержали уверенную победу со счетом 68:51.

В завтрашнем полуфинале команду сербского специалиста Александра Трифуновича ждет сборная Мальты, которой мы уступили на групповой стадии со счетом 71:73.

Также Азербайджан проиграл в группе Андорре – 69:72. Наша команда заняла в своей тройке 3-е место и попала в стыковом матче на вторую команду параллельной группы – Сан-Марино.

В другом полуфинале Армения завтра сыграет с Андоррой, которая обыграла сегодня в «стыке» Гибралтар.