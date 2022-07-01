Украина попросила Турцию арестовать судно под российским флагом

Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать судно под флагом России, перевозящее украинское зерно из Бердянска. Об этом со ссылкой на источник в украинском МИД и соответствующий документ сообщает Reuters.

В частности, стало известно, что речь идет о казахстанском сухогрузе «Жибек жолы». Представитель ведомства уточнил, что на борту находится около 4,5 тысячи тонн украинского зерна. Кроме того, агентство приводит фрагмент из письма офиса генпрокурора Украины в минюст Турции, датированного 30 июня, где говорится, что судно с семью тысячами тонн груза якобы направляется в турецкий город Карасу.