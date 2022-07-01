Еще одна азербайджанка стала чемпионкой Европы по борьбе

В Риме продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов не старше 20 лет.

Сегодня во второй день женских соревнований Азербайджан завоевал еще одно золото. Биргюль Солтанова победила в весовой категории до 62 кг. Напомним, вчера Эльнура Мамедова (55 кг) также заняла 1-е место.

Отметим, что на молодежном чемпионате Европы Азербайджан в женской борьбе завоевал золото впервые за семь лет.

Бронза в Риме в активе Асмер Джангуртаран (50 кг) и Марзии Садыховой.

Таким образом, наша женская команда завоевала в Риме два золота и две бронзы.

Напомним, ранее сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала в столице Италии пять медалей – два золота, одно серебро и две бронзы.