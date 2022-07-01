Украина обвинила Россию в применении фосфорных бомб
«Вечером 1 июля 2022 года российская авиация нанесла удары фосфорными бомбами по острову Змеиный». Об этом заявил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, передает РБК-Украина.
Он сказал, что руководство вооруженных сил России «не придерживается собственных заявлений, декларирующих жест доброй воли».
«Сегодня около 18:00 с аэродрома Бельбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы «завершили выполнение задач», - отметил он.